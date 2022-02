Il Capossela degli esordi in serata evento a Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 04 FEB - Un concerto evento per ripercorrere la storia e i brani dell'album d'esordio "All'una e trentacinque circa". L'appuntamento è in programma a Trieste per il 10 aprile. Protagonista Vinicio Capossela, che questa sera salirà sul palco di Sanremo, per la prima volta, in duetto con Giovanni Truppi in "Nella mia ora di libertà" di Fabrizio De André. Nella serata speciale triestina "Round one thirty five 1990 - 2020. Personal Standards", organizzata da VignaPR e AND Production in collaborazione con il Politeama Rossetti - Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, il cantautore racconterà le origini del disco cult, caso discografico nel 1990. Accompagnato dagli storici collaboratori Giancarlo Bianchetti, Enrico Lazzarini e Antonio Marangolo, proporrà poi il repertorio dei suoi standard personali dei primi album. "All'una e trentacinque circa" usciva il 12 ottobre 1990 e fu tenuto a battesimo da Francesco Guccini. "All'una e trentacinque circa" perché a quell'ora il locale Pjazza di Bellaria Igea Marina si svuotava e diventava la culla dei nottambuli e dei lunatici: loro sono stati il primo pubblico delle canzoni di questo disco, registrate su una cassetta in un pomeriggio d'agosto del 1989. Pochi mesi più tardi, la cassetta finì nello stereo di Francesco Guccini in via Paolo Fabbri 43 e da lì nelle mani di Renzo Fantini, manager e produttore. Nel 1991 il disco fu premiato con la Targa Tenco per la migliore opera prima, in ex aequo con Passa la bellezza di Mauro Pagani. Un disco che descrive e rappresenta l'epica del pianobar, delle sue storie e i suoi personaggi che Capossela farà rivivere a Trieste, accompagnato dai suoi storici musicisti. (ANSA).