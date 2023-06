I Maneskin infiammano il palco del Glastonbury Festival A luglio in stadi di Roma e Milano, da settembre tour mondiale

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Dopo aver concluso il Loud Kids Tour, la loro prima tournée sold out nei palazzetti europei, i Måneskin si sono esibiti sabato 24 giugno al Glastonbury Festival, il leggendario festival inglese che dagli anni '70 richiama artisti e spettatori da tutto il mondo. Con una scaletta trascinante, con anche i più recenti brani tratti dal nuovo album Rush! - che conta oggi oltre 1,3 miliardi di stream - Victoria, Damiano, Thomas e Ethan hanno ancora una volta conquistato il pubblico internazionale grazie alla loro energia esplosiva, lasciandolo senza fiato. A luglio la band torna in Italia, il 16 luglio sarà a Trieste per la data zero allo Stadio Nereo Rocco, ooi il 20 e 21 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e il 24 e 25 allo Stadio San Siro di Milano. A settembre il Rush! World Tour toccherà Europa, Nord, Centro e Sud America, Australia, Estremo Oriente. (ANSA).