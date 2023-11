'I libri si sentono soli' domani a BookCity Milano Luigi Contu ospite della rassegna dell'Archivio di Stato

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - "L'ultima volta che vidi mio padre mi parlò di libri". È l'incipt del romanzo di avventure letterarie 'I libri si sentono soli' di Luigi Contu, edito dalla Nave di Teseo, che sarà presentato domani alle 17 all'Archivio di Stato di Milano. Al termine della presentazione sarà inaugurata la mostra di libri e documenti citati nel testo e appartenenti alla secolare biblioteca della famiglia Contu. Oltre all'autore, saranno presenti domani Annalisa Rossi, direttore dell'Archivio di Stato di Milano, l'archivista e presidente di Anai Lombardia Gabriele Locatelli e il professore di Letteratura comparata Vincenzo Salerno. Gli attori Emma Bolcato e Michele Marullo leggeranno alcuni brani. La presentazione avverrà all'interno del ciclo di incontri organizzato per i 60 anni dalla prima legge organica sugli archivi, dal titolo "Emmeallaterza - Mappe - Memoria -Maniere: Prove di Futuro". La rassegna declina in diversi modi il 'sogno', tema di Bookcity Milano 2023, per parlare di cartografia storica come visione del mondo (Massimo Rossi, Mind the Map!, Antigua Edizioni), di galateo virtuale con l'Avatar di Della Casa (Livio Tenerelli e Cristiano Marti, Galateo digitale, Giazira Scritture), e appunto di libri e di memorie familiari. Il testo di Contu, giornalista e direttore dell'ANSA, parte infatti dall'incontro in ospedale con il padre Ignazio e dalle sue indicazioni sulla biblioteca di famiglia: "Mi stava tracciando una mappa per orientarmi in un oceano di carta", perché "in casa sua i libri erano ovunque". Poi il viaggio continua e racconta del nonno Rafaele Contu, sardo di Tortolì appassionato di scienza e poesia, ma anche di Ungaretti e di Joyce, di Eco e Calvino, e dell'unica donna italiana premio Nobel per la letteratura Grazia Deledda, della quale Luigi Contu ha ritrovato un biglietto indirizzato proprio al nonno. Memorie e documenti saranno esposti a Milano fino al 4 dicembre, quando la mostra sarà aggiornata per permettere la visione di una seconda parte dedicata alle due guerre e al periodo del fascismo con un nuovo dibattito che vedrà coinvolto il vicedirettore del Corriere della Sera, Aldo Cazzullo. (ANSA).