(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Il tailoring contagia anche il mondo del denim: i jeans maschili diventano su misura. Ci ha pensato il marchio digitale Hockerty. Niente più ricerche infinite per jeans dal fit perfetto. Ora i jeans si creano online con un tool 3D, un configuratore. I modelli personalizzabili sono quattro: dritti, slim, skinny e bootcut. Sono disponibili inoltre molteplici opzioni per quanto riguarda la scelta di tasche, patta, cuciture, bottoni, eccetera. Diversi sono anche i titpi di denim disponibili, sia per quanto riguarda il lavaggio, le tonalità, l'occasione d'uso (business o casual) e le finiture. Tutti i jeans sono realizzati esclusivamente su ordinazione -promuovendo una visione della moda zero waste- in soli 20 giorni. "Abbiamo fondato Hockerty - spiega AlbertoGil uno dei fondatori del marchio - con l'obiettivo di rendere democratico l'abbigliamento sartoriale. La nostra nuova linea di jeans su misura è un ulteriore passo in questa direzione. Tutti noi meritiamo di avere capi dalla vestibilità impeccabile, adatti alla nostra fisicità e al nostro stile. Ma, soprattutto, tutti noi abbiamo diritto ad una moda che sia, da un lato, accessibile per tutte le tasche, dall'altro, che abbia un basso impatto ambientale". Negli ultimi anni, Hockerty ha investito molto per garantire i più alti standard tecnologici nel settore della sartoria personalizzata. Grazie ad una collaborazione con il Gruppo Kemin, i jeans sono realizzati generando un risparmio pari a: -80% di acqua,-60% di energia elettrica, -55% di prodotti chimici, rispetto a un jeans standard. E' previsto il lancio dei jeans personalizzati anche per donna entro la fine dell'estate. Hockerty, brand digital native di abbigliamento 100% su misura, nasce dall'idea di 3 giovani imprenditori che all'età di 20 anni si resero conto quanto fosse difficile permettersi degli abiti sartoriali. Così, come molte start-up, il progetto è nato tra le mura domestiche, ma la crescita internazionale è stata rapida. Ad oggi, Hockerty conta clienti in 143 paesi, produce oltre 1 milione di abiti confezionati, con circa 2.000 km di tessuto utilizzato. (ANSA).