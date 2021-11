Hit parade, Ed Sheeran subito in vetta

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Debutta subito in cima alla top ten Fimi-Gfk degli album e dei vinili più venduti '=', l'ultima fatica di Ed Sheeran: la superstar globale ha già ottenuto oltre 1 miliardo di streaming superando ogni record e piazzandosi al vertice della classifica in tutto Il mondo (al momento è al n.1 in Uk, Australia, Belgio, Germania, Islanda, Norvegia, Nuova Zeland, Svezia, Lituania, Olanda). Atteso domenica 14 novembre agli MTV EMas 2021, in diretta in 180 paesi da Budapest, e il 25 novembre a Milano come superospite del quinto live di X Factor, Ed Sheeran scalza dalla vetta 'Solo' di Ultimo, che scivola in seconda posizione e precede Blanco, stabile al terzo posto con il suo 'Blu Celeste', e Salmo, quarto con 'Flop'. In quinta posizione l'altra new entry della settimana, 'Doom', il sesto album del rapper romano Nayt, seguito da 'Tutto accade' di Alessandra Amoroso. Scende di un gradino ed è settimo 'Taxi Driver' di Rkomi, poi l'album omonimo di Madame e 'Famoso' di Sfera Ebbasta. Chiudono la top ten i Pinguini Tattici Nucleari, da 48 settimane in classifica con 'Ahia!'. In vetta ai singoli più venduti si conferma Salmo con 'Kumite'. Tra i vinili si segnala in terza posizione il ritorno degli Oliver Onions con 'Future Memorabilia'. (ANSA).