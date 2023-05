Guida a Bergamo, capitale della cultura Italiana 2023

(ANSA) - BERGAMO, 02 MAG - BERGAMO (MORELLINI EDITORE E FELTRINELLI. PP 192) Il catalogo delle nuove guide turistiche Morellini Editore e Feltrinelli si arricchisce di un nuovo titolo - Bergamo - che ci svela la città con il consueto stile narrativo semplice e coinvolgente. L'autrice Tosca Rossi, guida e accompagnatrice turistica, ci fa scoprire la bellezza della città lombarda attraverso curiosità, arte e storia e ci regala consigli pratici per vivere la città e la sua atmosfera per una vacanza o un weekend. Circondata dalle mura veneziane, patrimonio Unesco, e facilmente raggiungibile in funicolare, Bergamo è uno scrigno di tesori artistici e architettonici che regala anche scorci sulle Alpi che la cingono. Con la guida scopriamo le tre anime della città - Alta, Bassa e i colli - a cui si aggiungono i borghi storici, le vallate, i laghi e i fiumi che caratterizzano il territorio bergamasco. Passeggiamo nel centro tra i vicoli e le piazze medievali, i viottoli e i sentieri urbani lungo le mura e visitiamo il Duomo, Palazzo della Ragione, ma anche chiese, musei, quartieri e corti signorili. A piedi scopriamo che questa città è un unico organismo vivo e pulsante, che regala arte, cultura e bontà enogastronomiche tutte da provare. Tra quest'ultime c'è persino il gelato alla stracciatella, che è nato proprio a Bergamo. La guida riporta anche il calendario degli eventi più risonanti di quest'anno ed è corredata da un glossario dialettale, da cartine a colori e da link digitali con contenuti online costantemente aggiornati attraverso Extended Book. Presto sarà nelle librerie anche la guida della seconda Capitale della Cultura Italiana 2023, Brescia. L'autore della prossima guida è il fotoreporter Gianluigi Sosio che ci racconterà di Brescia e della sua area archeologica romana e medioevale, la più vasta del Nord Italia. In programma per il 2023 anche Venezia e il Veneto, Calabria, Marche, Cilento, Mantova, Novara e i laghi e poi Malta, Albania, Finlandia, Norvegia, Scozia, Croazia, Isole della Grecia, Portogallo e Parigi. (ANSA).