Giovanni Truppi, esce il 4 febbraio "Tutto l'universo"

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Esce il 4 febbraio per Virgin Records/Universal Music Italia "Tutto l'Universo", un'antologia che racchiude l'essenza artistica di Giovanni Truppi e dei suoi dieci anni di musica. Scelte tra le più rappresentative tra quelle pubblicate nell'arco di un decennio nei quattro album di inediti, le 14 canzoni del disco affiancano "Tuo padre, mia madre, Lucia", il brano che il cantautore napoletano porta a Sanremo. Scritto con la complicità dei suoi due più fidati partner musicali - Marco Buccelli e Giovanni Pallotti - insieme a due firme d'eccezione della canzone italiana, Pacifico e Niccolò Contessa, "Tuo padre, mia madre, Lucia" è il brano iniziale dell'album e al tempo stesso il suo ideale finale, facendo da apripista per un futuro album di inediti. E se il brano che apre il disco è l'ultimo in ordine cronologico, a chiuderlo è "Scomparire", l'unico estratto dall'album d'esordio del 2010, "C'è un me dentro di me" (2010). Tra questi due estremi viaggiano altre tredici canzoni che, intrecciandosi tra loro, restituiscono il senso del tempo e del percorso artistico in costante ricerca ed evoluzione svolto in oltre un decennio da Giovanni Truppi. Quattro sono gli estratti dal secondo album di Truppi "Il mondo è come te lo metti in testa" (2013): la title-track "Il mondo è come te lo metti in testa", "Nessuno", "Amici nello spazio" e "La domenica". Il linguaggio e le tematiche si evolvono quasi ad aprire la strada a un ulteriore passaggio di livello che arriva con le canzoni del terzo album: si tratta di "Giovanni Truppi" (2015), trainato da canzoni come "Superman", "Tutto l'universo", "Pirati" e l'iniziale "Stai andando bene Giovanni". "L'unica oltre l'amore", "Borghesia" e "Conoscersi in una situazione di difficoltà" mettono bene in luce l'ulteriore cambio di passo affrontato dall'album "Poesia e civilità" (2019). L'album contiene anche "Mia" nella versione con Calcutta pubblicata sull'EP "5" (2020), dove è presente anche l'altro duetto "Procreare" con Brunori Sas. (ANSA).