Giorgia, 'sul palco mi specchio nel pubblico' Un'estate live. Sanremo? "Mi ha ridato sicurezza artistica"

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Sul palco si vede tutto. E' un'esperienza totale: ci vuole il coraggio di specchiarsi nel pubblico": limpida, come la sua voce, Giorgia racconta all'ANSA l'emozione del ritorno in tour. Dopo i teatri, riparte live martedì 11 luglio da Ferrara negli spazi all'aperto. Ripresentarsi a Sanremo, in gara, è stata una scelta giusta. Oggi ne ha la certezza. "Quando entri in scena - spiega - devi essere in grado di sostenere quello che sei. Mi sono ritrovata ad essere una cosa sola con il pubblico, un'esperienza profonda. Passa il tempo e non sai come diventerai. Ho provato gioia, non solo ansia. Il Festival mi ha ridato un posizionamento interiore e sicurezza artistica. Mi ha rimessa sul palco". Anche il ritorno nei teatri lirici "è stata una vittoria. Più del risultato numerico conta potersi ancora riconoscere con onestà e condividerlo con il pubblico". Per preparare i concerti estivi Giorgia ha scelto la Puglia e ha convocato la sua band a Galatina, dove ha casa da sette anni. Da piccola era invece il Cilento la meta abituale delle vacanze. Le giornate in Salento trascorrono tra mare, sala prove e cene, con momenti dedicati a suo figlio, come quello del salvataggio di due uccellini che avevano perso il volo (da proteggere dai loro quattro gatti). "Con i musicisti siamo un gruppo affiatato. Stiamo sempre a' magnà, tra pasticciotti, pittole, pucce", racconta, elencando le specialità pugliesi, per non parlare del vino rosso e delle bollicine. "Mi piace questa atmosfera, un po' greca. Io stavo per nascere in Grecia... Siamo al tacco d'Italia, c'è l'incontro di due mari, capisci che i confini sono un'invenzione", osserva. Se ad aprire il concerto sarà ancora 'Gocce di memoria' "perché riassume la storia mia e di chi mi segue", la scaletta cambia. "I pezzi che non possono mancare non mancheranno ma abbiamo alleggerito la parte iniziale che era ricca di ballad", spiega la cantautrice. "Ci saranno alcuni omaggi. La parte centrale del concerto sarà da ballare. Amo tutto dell'estate, tranne l'aria condizionata. Ci divertiremo insieme", promette. (ANSA).