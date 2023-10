Giancarlo Giannini, io attore per caso. La mia passione? Le mani I ricordi della carriera:"Wertmüller grandissima, le devo tutto"

(ANSA) - CAGLIARI, 13 OTT - Attore tutto sguardi, parole, interpretazione. Ma Giancarlo Giannini, a Cagliari al Teatro Doglio in occasione di un incontro con il pubblico per Sardegna Mediterranea - L'isola del Genio e dell'Ingegno, ha invitato i partecipanti a stare attenti anche alle sue mani. Ma non le mani usate per gli schiaffi alla borghesissima Raffaella Pavone Lanzetti (interpretata da Mariangela Melato) nella celebre scena del film di Lina Wertmuller girato nell'isola Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto. Quella raccontata dall'attore è tutta un'altra storia. "Sono arrivato alla recitazione per caso, da sempre la mia passione è stata l'elettronica, sono un perito elettronico industriale. Noi abbiamo uno strumento straordinario, le mani, e grazie a queste mani, posso svolgere tantissime attività. Mi conoscete tutti come attore e doppiatore ma io - chiarisce Giannini - sono anche un falegname, un fabbro. Visto che di mani parliamo, sono anche uno straordinario cuoco". Mani usate anche per il cinema. Una delle invenzioni più famose di Giancarlo Giannini è stata una giacca speciale che realizzò per Robin Williams nel film Toys di Barry Levinson del 1992. "Una giacca parlante - racconta - capace di emettere suoni e di parlare sei lingue, compreso il giapponese. Me la chiesero i produttori americani. Per realizzarla lavorai 6 giorni e 6 notti, senza sosta. La caratteristica speciale è che tutto l'impianto, con le luci, doveva essere esterno, perché il pubblico doveva vedere che si trattava di un oggetto speciale". Una lunga carriera di successi quella di Giannini. Dal debutto al cinema, nel 1965, ha interpretato oltre 150 film, ottenendo anche una nomination all'Oscar, fino al riconoscimento sulla Walk of Fame, l'unico attore italiano insieme a Rodolfo Valentino. Un momento di commozione quando sullo schermo viene proiettata la foto insieme alla regista Lina Wertmüller: "Lei era quella brava, era grandissima, le devo tutto - confessa - Aveva una visione unica sulle cose del mondo, sulla vita, sul cinema". (ANSA).