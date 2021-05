Game Over, nuova commedia con la supervisione di Vanzina

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Arriverà sul set a marzo 2022 "Game over - Ritorno alla realtà": il film, che vanta la supervisione alla sceneggiatura del maestro della commedia Enrico Vanzina, è scritto dalla talentuosa Caterina Salvadori (già corteggiata da numerose produzioni, tra i suoi numerosi ultimi crediti la scrittura della serie di successo Netflix "Sotto il sole di Riccione" e molti altri progetti in scrittura) in collaborazione con due giovani sceneggiatrici provenienti dal Centro Sperimentale di Cinematografia: Alessandra Martellini e Simonetta Greco. "Game over - Ritorno alla realtà", da un'idea di Sergio Fabi e da un soggetto di Sergio Fabi ed Elisabetta Pellini, sarà girato in Trentino. Il film sarà prodotto da Fabio Alimonti della Queen Moviemedia. (ANSA).