Franceschini, nuova misura per la nascita di orchestre stabili

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - n questa giornata "voglio annunciare una nuova misura, introdotta nel Fondo unico dello spettacolo 2022 che prevede un contributo per la nascita di orchestre in città nelle quali c'è un Conservatorio ma non un orchestra stabile o in regioni senza un'orchestra stabile. Ciò può consentire un percorso professionale che almeno all'inizio non allontani i giovani talenti musicali dalla propria terra, così da favorire ancora di più la possibilità che un giorno possano raggiungere obiettivi come i vostri". Lo dice il ministro della Cultura Dario Franceschini nell'incontro al Collegio Romano con i giovani talenti italiani della musica, recentemente premiati nei più prestigiosi concorsi internazionali: Giuseppe Gibboni (20 anni), primo al Premio Paganini di Genova 2021; Alexander Gadjiev (26 anni), secondo al Premio Chopin di Varsavia 2021; Leonora Armellini (29 anni), quinta al Premio Chopin; Giovanni Bertolazzi (23 anni) secondo al Premio Listz di Budapest. Con loro anche Ottavio Dantone, direttore musicale e artistico, per l'orchestra Accademia Bizantina di Ravenna, seconda migliore al mondo ai Gramophone Award 2021. "Ci tenevo a fare questa giornata, perché leggendo dei vostri premi, pensavo a quanto il Paese si fosse mobilitato quest'estate per riconoscere i grandi riconoscimenti sportivi ottenuti dagli italiani. Dovrebbe essere così anche per grandi premi come i vostri - aggiunge il ministro - perché ognuno di voi rappresenta centinaia di giovani che si dedicano al difficile percorso della musica, e anche chi i premi non li ottiene in un Paese che dovrebbe offrire molte più opportunità". Incontri come questo "vogliono ricordare che l'Italia non è solo un Paese dal grande passato, ma anche di un grande presente con giovani come voi che vengono riconosciuti per il loro talento all'estero e che dovrebbero potersi raffrontare nel nostro Paese". (ANSA).