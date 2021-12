Forfait Charlotte Gainsbourg a festival Torino, resta a Parigi

(ANSA) - TORINO, 02 DIC - Charlotte Gainsbourg non sarà domani a Torino in occasione della presentazione di due suoi film, tra le opere più attese del Tff. Lo ha comunicato oggi la stessa attrice alla direzione del festival, spiegando di non potersi assentarsi da Parigi per motivi di lavoro. A presentare la prima italiana del film 'Suzanna Andler', adattamento della pièce di Marguerite Duras, già passato al Festival di Locarno e interpretato dall'attrice, ci sarà il regista francese Benoît Jacquot, che ha esordito nel mondo del cinema proprio come assistente della Duras. L'altro film in prima a Torino è il suo debutto da regista 'Jane by Charlotte', un ritratto intimo e personale di sua madre, l'icona Jane Birkin. Il film è stato presentato in anteprima mondiale al 74/o Festival di Cannes e uscirà nelle sale nel 2022. 'Suzanna Andler', che Wanted Cinema porterà sugli schermi il 22 gennaio prossimo dopo l'anteprima italiana al Tff, è il ritratto di una donna di mezz'età intrappolata in un matrimonio infelice con un ricco e infedele uomo d'affari. Suzanna dovrà scegliere tra il suo destino convenzionale di moglie e madre o la sua libertà, incarnata dal suo giovane amante, interpretato da Niels Schneider. Il suo esordio alla regia 'Jane by Charlotte', è invece un film intimo con il quale Gainsbourg, attraverso l'obbiettivo della macchina da presa, esplora in un modo inedito il delicato rapporto con sua madre e icona francese Jane Birkin. (ANSA).