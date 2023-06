Flashdance 40 anni dopo apre la 59/a Mostra del cinema di Pesaro

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - E' cominciata la 59° edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema che si tiene a Pesaro dal 17 al 24 giugno 2023 con il contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, del Comune di Pesaro e della Regione Marche. Ad aprire la 59esima edizione, del festival diretto da Pedro Armocida, in una piazza gremita con pubblico anche in piedi è stato il film cult e simbolo degli anni '80: Flashdance. A 40 anni dal suo debutto nelle sale è tornato sul grande schermo in Italia grazie alla Mostra Internazionale del nuovo cinema , il film di Adrian Lyne con un'indimenticabile Jennifer Beals, premiato con l'Oscar per la migliore canzone, Flashdance… What a Feeling di Giorgio Moroder e Keith Forsey, eseguita da Irene Cara. Il regista ha voluto omaggiare il festival con un videomessaggio speciale. Ospite a sorpresa della serata anche Fiamma Izzo, la voce italiana di Jennifer Beals nel film, che ha così commentato: "Flashdance è ancora oggi a 40 anni di distanza un film modernissimo: tutte le ragazze e i ragazzi del mondo hanno e coltivano i propri sogni come Alex, che desidera diventare una ballerina. Il film è ancora modernissimo perché è il tema ad essere modernissimo. E poi la musica che accompagna il film è nei nostri cuori ma ogni volta risulta nuova, facendo nascere delle emozioni enormi". Grande attesa per le anteprime Sognando Venezia di Elisabetta Giannini e, a seguire, Cocoricò Tapes di Francesco Tavella. Il corto diretto dalla Giannini ha protagonista Francesco Di Leva, ospite a Pesaro con la regista, vincitore del David di Donatello come Miglior Attore, sullo schermo per la prima volta con sua figlia Morena. A seguire il doc di Tavella, ricordo dirompente delle notti del Cocoricò e di tutta una generazione '90 attraverso immagini d'archivio inedite. Ad accompagnare il suo lavoro il regista, presente durante la serata. (ANSA).