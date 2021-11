Festival Animazione, 100 corti, con Kentridge e Robinson

(ANSA) - SAN VITO AL TAGLIAMENTO, 12 NOV - Oltre 100 cortometraggi animati in gara provenienti da tutto il mondo, incontri, mostre, spettacoli, 800 studenti coinvolti e ospiti come William Kentridge, Michele Riondino, Chris Robinson, Eugenia Gaglianone. E' la XIV edizione del Piccolo (GRANDE) Festival dell'Animazione, la rassegna dedicata all'illustrazione e all'animazione d'autore, organizzata dall'Associazione Viva Comix con la direzione artistica di Paola Bristot, si terrà dal 20 al 27 novembre tra San Vito al Tagliamento (Pordenone), e, in modo itinerante, a Pordenone, Udine, Gorizia, Muggia (Trieste) e Staranzano (Gorizia) Tra le iniziative, c'è la rassegna WAITING FOR KENTRIDGE, un'esposizione monografica di video-animazioni, realizzate tra il 1975 e il 2020 da William Kentridge, noto artista di Johannesburg conosciuto per disegni, incisioni e per i film di animazione creati da disegni a carboncino. L'allestimento è curato da Paola Bristot e Andrijana Ružić in collaborazione con la Galleria Lia Rumma e lo Studio Kentridge. Per quanto riguarda i cortometraggi, oltre alla Main Competition per adulti, ritornano AnimaKids e AnimaYoung con i corti selezionati da Giovanni Sgrò e giudicati dagli studenti delle scuole del Fvg. A decretare i vincitori della Main Competition saranno Chris Robinson, direttore del Festival di Ottawa, uno dei più importanti festival mondiali di animazione, Chiara Magri del Centro Sperimentale di Cinematografia e Ivan Cappiello. (ANSA).