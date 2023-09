Fashion Talents riporta la moda a Piazza di Spagna In pedana le capsule degli studenti di Accademia del Lusso

(ANSA) - ROMA, 21 SET - La moda è tornata a Piazza di Spagna con Fashion & Talents, quello che ormai è un appuntamento fisso nel calendario degli eventi capitolini della moda. In scena la quinta edizione della sfilata-evento organizzata da Università eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il design. Realizzato in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, con il patrocinio dell'assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Fashion & Talents è la vetrina che consente ai giovani talentuosi del settore della moda di mettere in mostra le loro idee innovative in una location prestigiosa come piazza di Spagna. In passerella, le creazioni degli studenti di Fashion Design delle sedi di Accademia del Lusso di Roma e Milano e le capsule collection degli allievi di due prestigiosi istituti stranieri: il Pratt Institute di New York, un'istituzione nel campo della moda grazie ai suoi 136 anni di storia, e la Libre Accademie des Beaux Arts in Cameroun, che promuove la sensibilità artistica come strumento di integrazione sociale e di sviluppo economico in Africa Centrale. Hanno partecipato all'evento anche il Liceo Artistico Enzo Rossi di Roma, l'Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina e l'Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno, a ognuno dei quali Accademia del Lusso è stata assegnata una borsa di studio da devolvere agli studenti più meritevoli. La serata, condotta da Eleonora Daniele, è stata l'occasione per sostenere l'associazione Fateci Posto APS, che realizza progetti per l'integrazione, l'educazione e l'autonomia di ragazze e ragazzi con autismo e disabilità intellettivo relazionali. Il tema delle collezioni create dagli allievi dell'Accademia del Lusso di Roma è "Divinity", sintesi epica del trascorrere del tempo. Il concept ideato dai talenti di Accademia del Lusso di Milano è invece "Star-T" e nasce dall'osservazione di ciò che sta avvenendo in questo momento storico, in cui le giovani generazioni amano giocare con stili diversi, eliminando ogni forma di etichetta. (ANSA).