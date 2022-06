Eugenio Bennato apre Festival del Mare 'Miglio d'oro'

(ANSA) - NAPOLI, 30 GIU - Eugenio Bennato inaugura sabato 2 luglio a Villa Mascolo il programma di concerti di "Chi tene 'o mare - Festival del Mare del Miglio d'oro", organizzato da La Bazzarra e finanziato dalla Regione Campania - Flag Litorale Miglio d'oro, con la collaborazione dei Comuni di Portici, Ercolano, Torre del Greco e Torre Annunziata. Partito lo scorso marzo - con attività per le scuole, laboratori di cinema e fotografia, visite guidate, spettacoli e convegni incentrati sul tema del mare - il festival diretto da Gigi Di Luca entra nel vivo con una serie di eventi live nei weekend di luglio. Nelle quattro città del Golfo di Napoli coinvolte nel progetto - Portici (2 e 3 luglio), Torre Annunziata (9 e 10 luglio), Ercolano (16 e 17 luglio) e Torre del Greco (23 e 24 luglio) - sono attesi Enzo Gragnaniello, James Senese, Don Pasta, Maurizio Capone. E ancora, Javier Girotto con i Nuevo Tango, Ayom, Andrea Rea Trio, Ars Nova Napoli e lo spettacolo teatrale "Colapesce oltre la leggenda". In programma, inoltre, laboratori del gusto, cooking show, stand espositivi e narrazioni poetiche, che anticipano le esibizioni sul palco principale. ''Il concetto di appartenenza e di identità è il focus del Festival del Mare del Miglio d'Oro. Ciò che il mare emana ci appartiene e ci rappresenta, generando un'identità che antropologicamente ci rende diversi, aperti all'accoglienza, disponibili al confronto'' dichiara il direttore artistico Gigi Di Luca. Gli eventi sono ad ingresso gratuito, per i concerti di Bennato e Senese prenotazione su Eventbrite. (ANSA).