Ercoli Finzi, 'mai più lavori solo per le ragazze'

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - "Non è lavoro da ragazze: questo continuo ritornello che sentiamo ripeterci ci toglie la certezza che possiamo fare. Dobbiamo allora ripetercelo noi, che possiamo arrivare ovunque". A dirlo è Amalia Ercoli Finzi, scienziata e ingegnere aerospaziale, ospite insieme alla figlia Elvina Finzi, ingegnere e manager, agli Sky Inclusion Days, la due giorni milanese dedicata al rapporto con le diversità. Alla platea dell'incontro Sei un universo. Le donne alla conquista dello spazio, in collaborazione con l'associazione non profit Lidia Dice, la scienziata ha regalato la sua 'regola dei tre metalli': "Le donne, in particolare, devono avere una salute di ferro per poter raggiungere i propri obiettivi; nervi d'acciaio, perché noi donne siamo sempre sotto la lente d'ingrandimento, sempre osservate, dobbiamo resistere a questa pressione tremenda che ci pone la società; un compagno d'oro, che non è solo quello che ti lava i piatti - se li lava ancora meglio - ma è quello che ti incoraggia, che ti stimola, che crede in te". L'evento, in corso ieri e oggi al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano, punta ad approfondire i temi legati all'inclusione: dalla parità di genere ai diritti delle persone LGBTQ+, dalla disabilità alla body positivity, dal background etnico all'inclusione digitale e a quella del linguaggio, con uno sguardo sempre attento al confronto tra generazioni e al rapporto tra genitori e figli. (ANSA).