Ente Moda Italia in trasferta a Tokyo con 15 brand italiani

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Quinta partecipazione per Ente Moda Italia (Emi) al salone Project Tokyo, la piattaforma lanciata da Informa in Giappone che vede protagoniste circa 150 aziende di abbigliamento e accessori uomo, in scena con le loro collezioni S7S 2021/22 negli spazi dell'Hikarie Hall collocata nel quartiere di Shibuya, zona fashion della capitale. A causa dell'impossibilità di viaggiare per le aziende italiane, in questa edizione parteciperanno principalmente i brand che hanno i propri agenti, o personale di showroom in loco, individuato grazie alla collaborazione tra Emi, Project e alcuni showroom locali. "La nostra nuova partecipazione a Project Tokyo rappresenta un ulteriore segnale positivo di ripresa -afferma Alberto Scaccioni, ad di Emi -."Anche se ancora le aziende italiane non possono viaggiare come prima, abbiamo implementato le collaborazioni con agenti e personale locale in modo da poter garantire comunque lo svolgimento della manifestazione e non perdere la visibilità in un mercato così importante come quello giapponese". Nel gruppo di 15 brand italiani selezionati da Emi e Informa per questa nuova partecipazione a Project Tokyo, troviamo, K A.S.98, marchio di footwear che trae ispirazione dalla strada; l'azienda di calze About Socks: collezione di calze nei tre materiali più nobili come FiloScozia The Original, cotone, lana merino; Andrea Cardone Italia, brand napoletano di borse e accessori; Bravaa, linea di abbigliamento minimal; Corso Roma, 9 Uomo, abbigliamento uomo nato in Toscana nel 2005; La Cuoieria, che realizza accessori in cuoio; LC^DR dal francese "Les Chambres des rêves"; Maizena, linea di borse in pelli di qualità, realizzate in Nord Italia; Mrose azienda di borse dal design funzionale, di altissima qualità; Pepaflaca, accessori di porcellana bianca disegnati da Natalia, cresciuta sull'isola caraibica di San Andres; Poggianti 1958: azienda che produce camicie dal 1958 in Toscana; Prosac Alwaysmile: accessori e capi d'abbigliamento realizzati con tessuti e materiali riciclati e sperimentali; Tolemaide, jewelry in materiali innovativi; Unicola, brand di scarpe italiane dalla forte impronta artigianale; le sneakers di W6YZ. (ANSA).