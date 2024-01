Elio e Mirco Mariani insieme per il Carnevale di Viareggio Inedito per l'evento in programma dal 3 al 24 febbraio

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Per realizzare la 'colonna sonora' del Carnevale di Viareggio 2024, tornano insieme Elio e Mirco Mariani, degli Extraliscio, con un brano inedito firmato a quattro mani dal titolo 'Farina, Carta e Colla'. Scritto da entrambi gli autori, con musica di Mirco Mariani e arrangiamenti orchestrali del maestro Roberto Molinelli, il brano sarà presentato live giovedì 8 febbraio nella città toscana, in particolare durante lo spettacolo di parole e musica di Elio e Rocco Tanica. "Mi sono divertito parecchio a scriverlo, ma ho sentito molto anche il peso della responsabilità - ha detto Elio intervenendo in videocollegamento alla conferenza stampa del Carnevale che si è tenuta a Milano -, quindi ero un misto tra divertito e preoccupato. Viareggio è il carnevale per eccellenza, non si può fare una cosa buttata lì. Dopo notti insonni, ho pensato che il concetto prevalente doveva essere quello della semplicità. Il Carnevale di Viareggio è la semplicità che vince contro la complessità. Sono gli ingredienti semplici come farina, carta e colla che vincono contro la tecnologia. È la vittoria della meraviglia semplice del bambino - ha aggiunto - contro la complicazione di Tiktok". La canzone sarà disponibile da oggi in digitale e su YouTube con un video di Elisabetta Sgarbi. Nel corso della conferenza sono state presentare le 29 opere allegoriche che sfileranno sui viali a mare dal 3 al 24 febbraio. Nove carri di prima categoria, quattro di seconda, otto mascherate in gruppo e otto mascherate isolate. "Futura" è il tema del Fuori Corso, il programma di iniziative culturale che quest'anno porterà in città 6 mostre, concerti, spettacoli, ospiti e presentazioni di libri. Alla presentazione di oggi ha partecipato anche Giorgio Gherarducci della Gialappa's Band, il duo che il 13 febbraio riceverà il premio Burlammacco d'oro 2024. (ANSA).

