Elena Sofia Ricci, con Fedra debutto alla regia in teatro

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - "Quando ero piccola, un giorno Marcello Mastroianni, tenendomi in braccio, mi disse: mi raccomando, questo mestiere si impara facendolo. Fai tutto, sporcati le mani, non avere paura. Io quelle parole non le ho mai dimenticate". Così Elena Sofia Ricci, una carriera da attrice tra cinema, tv e teatro, ora debutta alla regia prendendo dal grande repertorio della tragedia classica con la "Fedra" di Seneca. Produzione Fondazione Teatro della Toscana e Best Live, con Valentina Banci nel ruolo della protagonista, Sergio Basile in quello di Teseo e Gabriele Anagni come Ippolito, insieme a Francesca Mazza e Ilaria Genatiempo, dopo l'anteprima a Orvieto, lo spettacolo arriva sul banco di prova del cartellone Quirino contemporaneo a Roma, dal 4 al 9 ottobre, e sarà poi a La pergola di Firenze a maggio. "Due piccole esperienze di regia c'erano già state, quasi per caso - racconta di ritorno dal set della settimana stagione di Che Dio ci aiuti per Rai1, in cui torna a indossare la tonaca di Suor Angela - Ma Fedra, Seneca, la tragedia classica, è un'altra cosa". "Il tema di fondo è la coscienza, la volontà di guarire - dice - Siamo tutti vittime o figli della nostra storia familiare e solo se riusciamo a esserne coscienti, possiamo liberarci di certe trappole". Di fronte al testo "mi sono chiesta con chi empatizzo? Con i brandelli in cui Ippolito viene fatto dal mostro marino. Ciclicamente, tutti noi essere umani siamo ridotti così. Da lì, l'idea di collocare la storia in una sorta di sfasciacarrozze, una discarica di tutti i tempi, dove i secoli si mescolano uno sull'altro", dice, recitando a memoria i versi di ogni personaggio. A metà dicembre, invece, l'attrice riprenderà la tournée de La dolce ala della giovinezza di Tennessee Williams, con la regia di Pier Luigi Pizzi. (ANSA).