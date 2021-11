Ecco il poster di Diabolik dei Manetti bros

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - E' stato diffuso il poster ufficiale, che vede in primo piano i tre protagonisti, di Diabolik, l'attesa trasposizione firmata dai Manetti Bros, in attesa dell'uscita in sala il 16 dicembre con 01 Distribution, Valerio Mastandrea (l'ispettore Ginko), Luca Marinelli (Diabolik) coperto dal maschera da dove si intravedono solo gli occhi azzurri, e Miriam Leone (Eva Kant). Diabolik, adattamento cinematografico delle avventure del personaggio creato da Angela e Luciana Giussani, è diretto dai Manetti bros., scritto da Michelangelo La Neve e Manetti bros., che hanno firmato anche il soggetto insieme a Mario Gomboli. Nel cast anche Alessandro Roia, Serena Rossi, Roberto Citran, Luca Di Giovanni, Antonino Iuorio, Vanessa Scalera, Daniela Piperno, Pier Giorgio Bellocchio con la partecipazione straordinaria di Claudia Gerini. Diabolik è una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella e Manetti bros., in associazione con Astorina e con Luigi de Vecchi, con il sostegno di Emilia - Romagna Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission, Film Commission Vallee D'Aoste. La colonna sonora originale del film è composta da Pivio & Aldo De Scalzi mentre Manuel Agnelli è autore e interprete di due brani inediti. (ANSA).