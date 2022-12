Dopo 17 film la bella Frau scomparve, dopo 66 anni spiega

(ANSA) - TRIESTE, 12 DIC - Una storia dal sapore fiabesco: una ragazza di origini umili viene scritturata per caso da un regista famoso, Mario Bonnard, per una parte da protagonista; inizia a guadagnare notorietà, in soli sei anni appare in 17 film; poi, all'improvviso, scompare dalle scene. Non si tratta della trama di un film, ma dell'esperienza di Maria Frau, una giovane di origini sarde, sulle tracce della quale si è messo il documentarista Sergio Naitza. Dopo 66 anni, grazie alla sua determinazione, Frau torna sui grandi schermi, questa volta come protagonista di un documentario dal titolo "Maria Frau, l'attrice che spense la sua stella" per raccontare il motivo del suo ritiro dal mondo del cinema: l'amore. Il documentario è stato presentato il 12 dicembre a Trieste al Cinema Ariston all'interno del Festival cinematografico I Mille Occhi. Naitza si è concentrato sulla figura di Frau all'interno della sua ricerca sull'apporto della Sardegna alla storia del cinema italiano, determinato a sciogliere il mistero della scomparsa dell'attrice dalle scene. Solo imbattendosi in un commento a un post su internet Naitza ha scoperto che Frau vive in Texas ed è riuscito ad entrare in contatto con lei. "Sei un pezzo di storia, devi dire qualcosa", solo così Naitza l'ha convinta a parlare. Tra le sue parti più famose vanno ricordate quella al fianco di Totò nel ruolo di Cleopatra in "Totò all'inferno", e la sua apparizione accanto a Renato Rascel nella versione cinematografica della commedia di Eduardo De Filippo in Questi fantasmi. Frau, ora novantatreenne, in collegamento streaming con Trieste da Austin, in Texas, racconta di non avere rimpianti: "Se tornassi indietro farei la stessa cosa. Ho lasciato una traccia di me, e volevo una famiglia, una vita privata". (ANSA).