Di Costanzo, vita e temi universali in 'Procida' A Locarno docu realizzato da 12 ragazzi. 'Ora penso a nuovo film

(ANSA) - LOCARNO, 05 AGO - I turisti in spiaggia negli anni '60 e quelli di oggi a riscoprire lo stare insieme dopo la pandemia; la vita su un peschereccio; la dimensione umana e famigliare cercata anche dagli stranieri; procidane di ogni età, da quelle giovani che portano avanti le tradizioni a quelle più anziane che si prendono cura anche dei gatti; un isolano che ha alle spalle una vita come capitano di lungo corso;. Sono solo alcune delle tessere che compongono Procida, il film collettivo realizzato lo scorso anno sull'isola Capitale Italiana della Cultura 2022 da 12 giovani novelli cineasti (di età comprese tra i 17 e i 25 anni) al termine di un lavoro di formazione diretto da Leonardo Di Costanzo. Il film non fiction, prodotto, fra gli altri, da Regione Campania e la sua Film Commission con Parallelo 41 Produzioni, ha debuttato fuori concorso al Locarno Film Festival. "Molti dei ragazzi non avevano mai toccato una telecamera - spiega all'ANSA Di Costanzo -. Questo è stato il primo progetto in cui ho lavorato con ragazzi così giovani. E poi per la prima volta delle mie ex allieve, Caterina Biasiucci, Claudia Brignone e Lea Dicursi, sono state le insegnanti principali, nel Procida Film Atelier 2022, da cui è nato il film, io avevo il ruolo di coordinatore. E' stato bello questo passaggio di testimone". Con i ragazzi "abbiamo parlato, ognuno ha scelto un soggetto, dei personaggi, un luogo, e poi sono andati da soli a girare". Per Di Costanzo nei racconti sull'isola ci sono "una grande vitalità e temi universali, che rimandano alle storie di tutti". Il cineasta avrà anche un corto alla Mostra del Cinema di Venezia, Welcome to paradise, "nato sempre da un quadro di formazione, i corsi della Fondazione Fare cinema, creata da Marco Bellocchio" e dopo Ariaferma lavora sul prossimo film: "Io però sono un po' lento, mi innamoro di storie e ci metto tempo per trovare la giusta forma drammaturgica e narrativa per raccontarle". Sicuramente "il mondo del carcere, della punizione, del bene e del male mi ha fatto molto riflettere. Dialogherà molto, penso con il prossimo film. Per me è come se ogni film nascesse durante il precedente". (ANSA).