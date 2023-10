Desirè, una storia da Nisida ad 'Alice nella Città' Esordio di Mario Vezza il 25 ottobre a Roma, sezione 'Panorama'

(ANSA) - NAPOLI, 19 OTT - Desiré, sedicenne nigeriana, vive in un basso nel centro di Napoli. Costretta dalla madre tossicodipendente a spacciare erba per conto del clan egemone. Una notte viene arrestata e spedita nel penitenziario minorile di Nisida. La sua detenzione, un lento percorso fatto di silenzi, ascolti e desideri, durerà quasi due anni. Sarà presentato in concorso mercoledì 25 ottobre nella sezione Panorama Italia di Alice nella Città (programma parallelo della Festa del Cinema di Roma), 'Desiré', lungometraggio d'esordio del regista Mario Vezza, che ne firma la sceneggiatura con Fabrizio Nardi e la collaborazione di Maurizio Braucci. Protagonista è la giovane debuttante Nassiratou Zanre insieme a lei Enrico Lo Verso, Antonella Stefanucci, Tonia De Micco, Brunella Cacciuni, Giuseppe Auriemma, Annachiara Canario, Giuliana Zannelli e Sara D'Ambrosio. Girato tra le strade di Napoli e l'istituto di pena minorile di Nisida, il film è prodotto da Antonio Acampora e Armando Ciotola per CinemaFiction, casa di produzione e scuola di recitazione cinematografica con sede a Napoli e Roma da cui provengono gran parte dei giovani attori del film, in associazione con TNM Produzioni, con il contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema, della Regione Campania e con il sostegno della Film Commission Regione Campania, la distribuzione internazionale di Rai Com. Le riprese all'interno dell'IPM di Nisida sono state possibili grazie al Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero di Grazia e Giustizia e al direttore Gianluca Guida. (ANSA).