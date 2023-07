De Luca inaugura Giffoni53, 'evento che parla di futuro' Al taglio del nastro, 'non c'è salvezza senza dialogo'

(ANSA) - GIFFONI (SALERNO), 20 LUG - "E' più di mezzo secolo che godiamo di questo evento. E' un evento rivolto alle giovani generazioni che parla di futuro, di un mondo nuovo. Questo evento, il Giffoni Film Festival, è altrettanto importante perché è ispirato ai valori della solidarietà, dell'incontro tra giovani di diversi popoli, culture, religioni, che è il messaggio che dovremo far passare nel mondo contemporaneo: non c'è salvezza senza dialogo e convivenza tra i diversi". A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca all'inaugurazione, questo pomeriggio, della 53esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma a Giffoni Valle Piana fino al 29 luglio. De Luca si è soffermato anche sul rapporto tra cinema e territorio. "La Campania ormai è un set a cielo aperto. Abbiamo una scuola con grandi registi, grandi attori, napoletani, campani. Stiamo costruendo un polo dell'audiovisivo a Bagnoli. Il cinema significa arte, produzione, nuove professionalità. Faremo una scuola di cinema e cinematografia, una scuola anche di formazione per i mestieri legati al cinema, sceneggiatori, fonici, truccatori, sarti e altro. In ogni caso è uno stimolo per sviluppare, oltre ad un comparto di arte, anche un comparto economico sul nostro territorio". (ANSA).