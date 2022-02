Danza: la compagnia Equilibrio Dinamico a Reggio Emilia

(ANSA) - BOLOGNA, 02 FEB - In Fonderia a Reggio Emilia arriva lo spettacolo 'Nubìvago' della compagnia pugliese Equilibrio Dinamico che propone il 9 febbraio uno spettacolo con tre coreografie contemporanee. Il nome che sintetizza le creazioni descrive chi vaga tra i propri pensieri, tra le nuvole, nell'immaginazione, in una specie di viaggio tra ragione e sogno. La coreografa Roberta Ferrara, che ha creato e guida la compagnia nata nel 2011 in Puglia, descrive le tre coreografie come creatrici di cosmi, interrogativi, emozioni ed empatia. La produzione di Equilibrio Dinamico Dance Company si caratterizza per l'apertura alla sperimentazione, per il certosino lavoro drammaturgico, avvalendosi delle collaborazioni anche con altri coreografi e sfruttando una rete di scambi internazionali. Il trittico proposto comprende 'Walking and talking', di Jiří Pokornì, un lavoro realizzato durante la residenza coreografica 'Experimental' sostenuta daI Teatro Pubblico Pugliese, Regione Puglia - Fondi Fesr 2007-2013. Poi c'è 'Continuum', di Matthias Kass & Clément Bugnon, per il quale il focus è il tempo. Infine 'Simple Love', di Roberta Ferrara, spettacolo vincitore del Festival InDivenire 2018 sezione Danza, miglior danzatrice e miglior danzatore. (ANSA).