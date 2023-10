Da Jane Birkin, lo scontro di coppia a teatro Alessandra Vanzi e Marco Solari protagonisti di Oh scusa dormivi

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Una coppia che convive da anni. Lei che cerca conferme dal compagno. Lui che non riesce a dimostrarglielo. Una notte che si preannuncia "difficile", in cui i due si rimproverano, lottano, si lasciano, si riuniscono, si straziano e inteneriscono. È Oh scusa dormivi (Oh pardon tu dormais), testo teatrale scritto negli anni '90 da un'icona di bellezza e indipendenza come Jane Birkin, che a pochi mesi dalla morte (il 16 luglio scorso) torna in scena in Italia con Alessandra Vanzi e Marco Solari, e la collaborazione di Gustavo Frigerio, artisti protagonisti e fondatori negli anni Ottanta con Giorgio Barberio Corsetti della compagnia La Gaia Scienza in una delle stagioni più felici del teatro contemporaneo italiano e internazionale. Dopo un'anteprima a Lecce, lo spettacolo sarà il 14 e 15 ottobre al Teatro Florian di Pescara e dal 21 al 23 febbraio all'Angelo Mai di Roma. "Ho 'ritrovato' il testo, quasi per caso quest'inverno - racconta all'ANSA Alessandra Vanzi - Un dialogo in una notte tra due vecchi amanti: era perfetto per me e Solari, che, tra l'altro abbiamo convissuto per quindici anni, continuando a lavorare insieme anche dopo. Ormai sono quasi 50 anni che condividiamo la scena. C'è una confidenza totale e rileggendo quelle battute ritrovavo il ricordo di alcune situazioni tipiche delle coppie". Il titolo stesso lo racconta: "O scusa dormivi?", è la frase che accompagna le prime riflessioni di lei nel cuore della notte. "E lui, invece di tranquillizzarla, da il via allo scontro". In diciassette quadri, quella camera da letto diventa un ring di rivendicazioni, insicurezze, rimproveri, debolezze, gelosie. Tutti i colpi sono ammessi, ma c'è spazio anche per tenerezza e seduzione, in un atlante sentimentale dove ogni passo è un messaggio per l'altro, un segnale di minaccia o di coinvolgimento. (ANSA).