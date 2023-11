Corte Conti, risorse Teatro S. Carlo siano gestite correttamente Erogati 5 mln da Regione nel corso degli anni

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - "Sicuramente è un ente da attenzionare: le risorse assorbite sono notevoli, e quindi è interesse della Procura a che queste risorse siano gestite correttamente". Così ha risposto il procuratore regionale della Corte dei Conti della Campania, Antonio Giuseppone, a chi gli chiede della Fondazione Teatro San Carlo, cui è stato dedicato un passaggio nell'udienza per la parificazione del rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio 2022. "Sui trasferimenti regionali alla Fondazione Teatro San Carlo - sottolinea la Corte dei Conti - la cui gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei Conti, permangono alcune aree che necessitano di miglioramento soprattutto con riferimento all'efficienza operativa ed alla raccolta di contributi e sponsorizzazioni da privati. Nel corso degli anni il contributo erogato dalla Regione Campania alla Fondazione Teatro San Carlo, che si è attestato sui 5 milioni di euro, è stato più cospicuo che in altre realtà operistiche nazionali". (ANSA).