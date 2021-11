Concertosa, progetto editoriale della Fondazione Toscanini

(ANSA) - BOLOGNA, 04 NOV - 'Concertosa. Il Fantaregno della Musica' è il progetto editoriale pensato dalla Fondazione Toscanini di Parma e realizzato dalle Edizioni Curci già disponibile in libreria: una fiaba multimediale ad alta accessibilità ispirata alla poetica di Gianni Rodari, del quale l'anno scorso si è celebrato il centenario della nascita. Il libro, con i testi di Sara Culzoni e le illustrazioni di Cristina Portolano, introduce con grande giocosità bambini e ragazzi nel mondo delle note e dei suoni. Attraverso un Qr code, inserito all'interno del volume, si può accedere anche ad una versione audio online sul sito de La Toscanini nella quale l'attore Tullio Solenghi/Mastro Melodio narra le avventure della città di Concertosa, dove la musica regna sovrana, con le musiche suonate dalla Filarmonica Toscanini. "Un progetto per tutti, - ha spiegato il sovrintendente de La Toscanini, Alberto Triola, alla presentazione - che tocca trasversalmente le sfere Educational, Social Work e Music Care. Il primo prototipo di progetto editoriale inclusivo della Community Music, in cui le parole giocano con la musica". Il libro, 80 pagine al costo di 16 euro, usa inoltre il font ad alta leggibilità EasyReading, particolarmente adatto anche a lettori con dislessia, un modo che ne amplia le modalità di fruizione e il target di pubblico. Un'attenzione particolare è dedicata poi a bambini e ragazzi con disabilità sensoriali di tipo visivo/auditivo e ai loro familiari o caregiver, cui il progetto principalmente si rivolge, perché "Concertosa è un mondo, un universo musicale che permette di vedere i suoni e ascoltare i colori in maniera divertente e fantasiosa, e nei cui personaggi tutti possono riconoscersi". (ANSA).