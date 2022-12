Concerti Orchestra Kharkiv a Firenze, sono tutte musiciste donne

(ANSA) - FIRENZE, 15 DIC - Musiche per l'Ucraina a Firenze con due concerti dell'Orchestra da Camera di Kharkiv che, a seguito dell'invasione russa del loro Paese, risiede attualmente in Italia dove continua la sua attività artistica. E' una formazione composta da tutte musiciste donne. I concerti si terranno venerdì 16 dicembre (ore 21) al Teatro dell'Affratellamento in via Giampaolo Orsini e sabato 17 dicembre (ore 21) alla Chiesa del Corpus Domini in via Gran Bretagna. Entrambe le serate sono a ingresso libero, nell'ambito degli eventi di Toscana Classica di "Autunno Fiorentino", rassegna promossa dal Comune di Firenze. Il programma propone pagine celebri della classica, tra cui la "Sinfonia in si minore per archi e basso continuo 'Al Santo Sepolcro'" di Antonio Vivaldi, "Aria sulla quarta corda" di Johann Sebastian Bach, "Ave Verum Corpus" di Edward Elgar, "Adagio di Albinoni" di Remo Giazotto e "St. Paul's Suite" di Gustav Holst. Ci sarà in chiusura, una "Christmas suite", con melodie e arie natalizie. (ANSA).