Colori, musica e divertimento, Holi on tour sbarca in Veneto

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Holi on tour, il Festival dei colori più famoso d'Italia, dopo le prime tappe del Summer Tour, arriva in Veneto sulle spiagge iconiche della movida estiva: il 12 agosto a Caorle e il 13 a Jesolo. Il Ferragosto sarà invece alla Festa grande Santa Viola di Grezzana, nel Veronese. Simbolo di gioia, amore e divertimento genuino, l'Holi on tour nasce da Fabio Lazzari e Marco Bari, i primi a portare in Italia il format. L'ispirazione arriva dall'Holi, tra le più antiche celebrazioni indù della stagione primaverile celebrata da migliaia di persone in India, Bangladesh, Nepal e Pakistan. Durante i festeggiamenti, che durano due giorni, interi villaggi cantano e ballano, lanciandosi polvere colorata e acqua. La festa simboleggia la vittoria del bene sul male, l'arrivo della primavera e l'addio all'inverno. Ma è anche un momento di incontro e di puro divertimento. È la giornata in cui si dimenticano i dolori, si perdona e vengono meno le rigide strutture sociali tra ricchi e poveri, vecchi e giovani, uomini e donne. La versione "on tour" - che in otto anni ha conquistato oltre mezzo milione di persone in tutta Italia - mescola la festa con dj set dall'elettronica al rap, per poi lanciare in aria polverine colorate e profumate alla fine dei countdown, uno ogni ora. Si balla e ci si "colora" tutti insieme. Il Summer Tour 2023, battezzato Welcome to the land of colors, è partito con un sold out dopo l'altro e andrà ora in scena il 12 sulla spiaggia della Madonnina a Caorle, al Double Flavor Festival, e il 13 sulla spiaggia di Piazza Brescia a Jesolo. Per poi raggiungere la Festa grande Santa Viola di Grezzana e festeggiare il ferragosto al fresco della montagna. Aperto a grandi e piccini, l'Holi on tour ha un'unica regola: divertirsi tutti insieme pacificamente come vuole lo spirito della festa indiana. (ANSA).