Cinema Rarities, in Cd le perle meno note di Morricone Il violinista Marco Serino esplora altre capolavori del maestro

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Le colonne sonore meno note di Ennio Morricone e lavori rari, come il brano dedicato alla moglie Maria che il maestro scrisse per il film La ragion pura di Silvano Agosti. Esce il 20 ottobre per Arcana il cd 'Morricone Rarities'', secondo album del violinista Marco Serino pensato come rilettura con l' Orchestra di Padova e del Veneto dei capolavori per il cinema cinema firmati dal compositore. L'idea è nata durante la registrazione del precedente Cinema Suites quando la famiglia Morricone inviò appunto al violinista, per venti anni accanto al grande musicista, alcune rarità con il desiderio di vederle registrate. Marco Serino concentra l' attenzione, con brani recuperati anche dal suo archivio personale, alle pagine accomunate dalla loro 'italianità'. Il nucleo del lavoro è costituito da tre suite che prendono nome dai registi italiani Silvano Agosti, Mauro Bolognini e i Fratelli Taviani, con cui Morricone ebbe collaborazioni importanti e i cui film, benché non abbiano avuto lo stesso successo internazionale di quelli di Sergio Leone o Giuseppe Tornatore lo hanno spinto verso soluzioni compositive nuove e sempre molto personali, come "Ricordo d'amore" dal film di Bolognini L'eredità Ferramonti, che Serino considera tra i brani più belli. Allo stesso filone italiano appartengono i due estratti dal film La Califfa di Alberto Bevilacqua e il breve "Quasi un Vivaldi" dal film Revolver di Sergio Sollima, che anticipa di quasi dieci anni i rifacimenti sul genere del Rondò Veneziano di Gian Piero Reverberi. Un posto a parte occupano i "Quattro Adagi", una raccolta di brani selezionati dallo stesso Morricone (tra cui gli iconici "Chi mai" e "Tema di Deborah") e che in questo personale arrangiamento per violino omaggiano il Concerto di Beethoven, citandone il tema principale del primo movimento. ''La parte del violino solista - disse Morricone pensando al violinista- l'ho scritta per Marco al quale è dedicata con la mia gratitudine per le sempre straordinarie esecuzioni''. Serino dal 2001 è stato violino solista di tutte le colonne sonore scritte da Ennio Morricone e, nella stessa veste, lo ha seguito nelle tournée in tutto il mondo. (ANSA).