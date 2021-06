Cinema: Ischia Global premia Antonio Capuano e Saponangelo

(ANSA) - NAPOLI, 28 GIU - Ischia Global celebra il 'maestro' Antonio Capuano con un Premio alla Carriera che gli sarà consegnato il 20 luglio nel corso della 19esima edizione del Film & Music Festival promosso con il sostegno della DG Cinema e Audiovisivi del MiC e della Regione Campania. Insieme al regista napoletano sarà premiata con l'Ischia Art Award l'attrice Teresa Saponangelo, protagonista dell'ultimo film di Capuano 'Il Buco in testa', interpretazione che le è valsa il Nastro d'Argento 2021. ''Premiamo un autore straordinario , non a caso riconosciuto dal premio Oscar Paolo Sorrentino come suo maestro. Fu proprio Capuano infatti a farlo debuttare da ragazzo come sceneggiatore in 'Polvere di Napoli'.. Con lui celebreremo il talento smagliante della Saponangelo, ormai una certezza del nostro cinema. Dalla loro collaborazione è nata un'opera prezioso che ha saputo imporsi anche in una anno non facile'' ricorda Tony Renis, presidente onorario dell'Accademia Internazionale Arte Ischia. Nel cast del film 'Il Buco in testa' (prodotto da Eskimo, e Rai Cinema). che sarà proposto in una proiezione speciale all'Excelsior di Ischia Porto, anche Tommaso Ragno, Francesco Di Leva, Gea Martire, Vincenzo Modica. (ANSA).