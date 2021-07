Cinema: Ischia Global apre con The Misfits di Renny Harlin

(ANSA) - NAPOLI, 10 LUG - L'anteprima di "The Misfits" di Renny Harlin, action thriller con Pierce Brosnan, Jamie Chung e Tim Roth, aprirà la 19esima edizione dell'Ischia Global Film & Music Festival (dal 18 al 25 luglio). Al regista e produttore finlandese andrà il Premio Ischia Bud Spencer - Master of Action Movies, riconoscimento in omaggio al 'mitico' Carlo Pedersoli che ogni anno lo celebra, nell'isola che tanto amava, accanto ai protagonisti di Hollywood."The Misfits", uscito negli Usa lo scorso giugno (distributore italiano IIF) racconta le vicende di un noto criminale che viene reclutato per una rapina da un gruppo di ladri poco convenzionali. Renny Harlin 62 anni, regista e produttore , è tra i protagonisti da oltre 30 anni dell'industria del cinema americano. Tra i film da lui diretti: Prison, Nightmare 4 - Il non risveglio , Die Hard2, Nella mente del serial killer, L'esorcista - La genesi, Cliffhanger - L'ultima sfida e Driven con Sylvester Stallone. Il riconoscimento nel nome di Bud Spencer (il figlio dell'artista, Giuseppe Pedersoli è socio onorario dell'Accademia Internazionale Arte Ischia) è stato assegnato nelle passate edizioni a Karl Urban, Jack Huston e Michael Shannon. Ischia Global Festival è una manifestazione fondata e prodotta da Pascal Vicedomini, realizzata con l'Accademia Internazionale Arte Ischia (presidente onorario Tony Renis) con il il sostegno della DG Cinema e Audiovisivo del MiC e della Regione Campania, insieme a Bnl Gruppo Bnp Paribas, Università Telematiche Pegaso e Mercatorum, Givova, Riflessi e Trenitalia. Con il patrocinio di SIAE e Nuovo Imaie. Media partner: Rai Radio 2 e Rolling Stone. (ANSA).