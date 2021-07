Cinema: FIN, agli squali di Eli Roth l'Ischia Docu Award

(ANSA) - NAPOLI, 11 LUG - E' FIN di Eli Roth, il documentario che denuncia il massacro degli squali e il rischio della loro estinzione, il vincitore dell' Ischia - Docu Award assegnato dal 19esimo Global Film & Music Festival (18-25 luglio), edizione dedicata al mare e ai temi ambientali con il sostegno della DG Cinema e Audiovisivi del MiC e della Regione Campania. Il regista, attore e produttore americano, autore di cult horror, sarà premiato il 24 luglio da Rosalba Giugni, presidente della storica associazione Marevivo. Roth che ha lungamente lavorato insieme a scienziati, ambientalisti e con produttori impegnati come Leonardo di Caprio, ha definito FIN 'il film più spaventoso che abbia mai realizzato, proprio perchè reale'. Tra gli obiettivi del documentario, dal 13 luglio in America su Discovery plus, una mobilitazione mondiale, come già avvenuto per le balene, i delfini e le orche, per salvare gli squali, una specie fondamentale per l'ecosistema marino, cacciati per le loro pinne. Eli Roth darà il suo contributo al Social Cinema Forum, per testimoniare l'attenzione e l'impegno del mondo dello spettacolo internazionale verso il mare e i temi ambientali. Collegata a questa attività, realizzata in collaborazione con Marevivo, è la ricca sezione dedicata ai film tematici: dal premio Oscar "My Octopus Teacher" di Pippa Ehlirich e James Reed a "Man Kind Man" prodotto dal giornalista e attivista Jacopo Fo con il contributo della Regione Campania, della Film Commission Regione Campania e con il patrocinio della Stazione Zoologica Anton Dohrn presente anche a Ischia con un centro di ricerca. E ancora "PescAmare" di Andrea Lodovichetti, l' anteprima italiana del norvegese "The Last Rais of Favignana" , da Singapore il documentario sui cambiamenti climatici "The Naked Artic Adventure; il turco "Waves Washing The Shore" Il Global Festival è fondato e prodotto da Pascal Vicedomini, realizzato con l'Accademia Internazionale Arte Ischia insieme a Bnl Gruppo Bnp Paribas, Università Pegaso, Mercatorum, Givova, Riflessi e Trenitalia, con il patrocinio di SIAE e Nuovo Imaie. (ANSA).