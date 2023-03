Il tocco del primo Zampa Un maestro da riscoprire

Bisognerà prima o poi rendere i dovuti meriti a Luigi Zampa, autore chiave nella messa a fuoco della commedia neorealista. «Vivere in pace», con Aldo Fabrizi, e «L’onorevole Angelina», con Anna Magnani, i titoli più rappresentativi nella fase iniziale della carriera di un regista capace come pochi di sentire e di raccontare le tribolazioni della povera gente. «Anni difficili» è del 1948 ed è la prima delle tre pellicole nate dalla collaborazione con Vitaliano Brancati («Anni facili» e «L’arte di arrangiarsi» le altre due). Siamo in Sicilia, a Modica, in piena epoca fascista. Aldo Piscitello (uno straordinario Umberto Spadaro) è un impiegato qualunque, un futuro Alberto Sordi stritolato dagli ingranaggi della storia, dagli intrallazzi dei potenti, dalle decisioni che passano sopra la sua testa. Il podestà, il partito, i tedeschi, gli americani, le bombe: a rimetterci sono sempre gli stessi. Un film anti-epico che restituisce dignità storica e spessore umano - oltre che morale - a un sentire diffuso negli anni davvero difficili del secondo dopoguerra. Con Ave Ninchi, Massimo Girotti e Delia Scala, torna grazie a Mubi.