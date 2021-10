Cinema: con 40 anteprime Trieste ospita il Science+Fiction

(ANSA) - TRIESTE, 27 OTT - Con oltre 40 anteprime cinematografiche, internazionali e nazionali, e tre concorsi alla presenza di registi, attori e autori da diverse parti del mondo, inaugura oggi il Trieste Science+Fiction Festival, rassegna dedicata al cinema di fantascienza, in programma fino al 3 novembre. Il Festival, organizzato dal centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e audiovisive La Cappella Underground, si terrà sia online (piattaforma streaming su MYmovies) sia dal vivo in tre diverse sale. In calendario, oltre alla proiezione d'apertura di stasera di "The Last Journey" di Romain Quirot con Jean Reno, anche, tra gli altri, "Settlers" dell'esordiente Wyatt Rockefeller; "The Pink Cloud" della regista brasiliana Iuli Gerbase; "Strawberry Mansion" di Kentucker Audley e Albert Birney; "Mad God" che rappresenta il ritorno a Trieste di Phil Tippett, già premio Asteroide alla Carriera nel 2019. Quest'anno il riconoscimento verrà assegnato ad Abel Ferrara, atteso per lunedì al Politeama Rossetti. Tra gli ospiti del Festival, anche Sabina Guzzanti, che presenterà il suo romanzo d'esordio "2119. La disfatta dei sapiens" (HarperCollins, 2021) domenica alle 17.30 al Cinema Ariston. In occasione della rassegna - spiegano gli organizzatori - torna anche il Fantastic Film Forum, una serie di eventi dedicati agli operatori professionali del cinema e dell'audiovisivo che per il secondo anno consecutivo sceglie una modalità completamente digitale. In programma anche un nuovo ciclo di interviste web sul canale YouTube del Festival Mondofuturo - per dialogare con i divulgatori e comunicatori della scienza sul mondo di domani - esposizioni, workshop e iniziative per le famiglie. (ANSA).