Cinema: 'C'è ancora un domani' per gli studenti in Campania Progetto Regionale 'Essere umani' al via con 600 proiezioni

(ANSA) - NAPOLI, 15 DIC - 'Essere Umani' porta nelle scuole il film 'C'è ancora domani' di Paola Cortellesi: è il nuovo progetto contro la violenza di genere della Regione Campania che coinvolge in 30 sale cinematografiche studenti di medie e superiori. Dopo la proiezione i giovani saranno protagonisti di un dibattito con psicologi, sociologi e pedagoghi. L'iniziativa attuata da Scabec vede la compartecipazione di Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie, dell'Assessorato alla Scuola, Politiche Sociali, Politiche Giovanili e della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo. Al l via nei cinema Filangieri, American Hall e The Space, l'iniziativa prevede in totale circa 600 proiezioni. 'C'è ancora domani' è il film italiano più visto dell'anno con oltre 4 milioni di spettatori e racconta di come le donne nel dopoguerra si adoperassero per sostenere la famiglia e subissero discriminazioni di genere senza avere alcuna consapevolezza della loro condizione. "Serve un intervento attivo da parte di tutti per poter educare al contrasto della violenza di genere - afferma Lucia Fortini, Assessore alla Scuola, alle Politiche sociali e alle Politiche Giovanili della Regione Campania - e in quest'ottica abbiamo pensato che un film tanto bello quanto importante come questo possa aiutare le nuove generazioni, e non solo, a poter prendere coscienza della situazione". In Italia, secondo fonti ISTAT e del Ministero dell'Interno, da gennaio a novembre 2023 sono stati segnalati 102 omicidi femminili, confermando un trend di oltre 100 omicidi annuali in contesti familiari o intimi dal 2020; il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito violenza fisica o sessuale, e i partner o gli ex partner sono gli autori più frequenti di aggressioni gravi. L'obiettivo del progetto è focalizzato sulla prevenzione. Saranno coinvolti i Centri Antiviolenza, l'Ordine degli Psicologi della Campania, l'Unione Regionale AGIS Campania. Nella fase di follow up verranno elaborate le risultanze del percorso di educazione affettiva e sensibilizzazione ai temi delle pari opportunità, che saranno poi esposte in occasione di un evento conclusivo. (ANSA).