Cinema: 36 documentari al festival Visioni dal mondo

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Ha come titolo 'più conoscenza, più coscienza' l'ottava edizione del festival internazionale del documentario Visioni dal mondo, in programma a Milano dal 15 al 18 settembre. Sono trentasei i documentari selezionati che si potranno vedere in presenza (con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti) nelle sedi fisiche del festival a teatro Litta, al cinema Eliseo e, per le produzioni in realtà virtuale al museo della Scienza e della Tecnologia, ma seguire anche in streaming dal sito della manifestazione e sulla piattaforma Mymovies. L'apertura sarà il 15 al teatro Litta con 'Due con' documentario di Felice Valerio Bagnato e Gianluca De Martino dedicato ai campioni di canottaggio Carmine e Giuseppe Abbagnale. I primi due giorni si svolgerà Visioni incontra, lo spazio per addetti ai lavori dedicata ai documentari che devono ancora essere realizzati, in cui sono 20 i progetti in concorso. Per quanto riguarda i filmati, invece, le sezioni in concorso sono lungometraggi e new talent opera prima per il concorso italiano, il concorso internazionale a cui si aggiunge il panorama fuori concorso. Spazio anche agli incontri a partire da quello con Domenico Procacci che della manifestazione è guest of honor e che porterà il lungometraggio Una squadra, versione cinematografica della docuserie, di cui è regista e autore con Sandro Veronesi, Lucio Biancatelli, Giogiò Franchini con la consulenza di Mario Giobbe e Luca Rea. "Mai come in questi anni abbiamo sentito la necessità di informarci: scienza, medicina, geopolitica, clima e conservazione ambientale possono essere temi di cui non si smetterebbe mai di parlare - ha aggiunto il direttore artistico Maurizio Nichetti - Per capire, per prevenire o anche semplicemente per avere meno paure, più coscienza della realtà che ci circonda, quella realtà che il cinema, a volte, riesce a rappresentarci in modo onesto. Un'immagine vale sempre più di tante parole". (ANSA).