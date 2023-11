Chiude il festival della fantascienza a Trieste, edizione record Science+Fiction. A "Mars Express"3 premi; 50 anteprime

(ANSA) - TRIESTE, 01 NOV - Il film "Mars Express" di Jérémie Périn (Francia, 2023) è il trionfatore del 23/o Trieste Science+Fiction Festival, la principale manifestazione italiana dedicata alla fantascienza organizzato dal centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e audiovisive La Cappella Underground e che ha fatto registrare vari record tra i quali quello degli spettatori: 10mila. Dei 9 riconoscimenti in palio Mars Express ne ha vinti tre: Premio Asteroide, Premio Wonderland - Rai4 e Premio della Critica Italiana SNCCI. Gli altri in palio erano il Premio Event Horizon - INAF, vinto da "RESTORE POINT" di Robert Hloz (Serbia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, 2023); Premio Méliès d'argent - Lungometraggi vinto da "THE LAST SPARK OF HOPE" di Piotr Biedroń (Polonia, 2023); Premio Méliès d'argent - Cortometraggi andato a "WHAT-IF-I" di Lavinia Tommasoli, Pietro Traversa (Italia, 2023); Premio CineLab Spazio Corto che si è assicurato "STARR" di Riccardo Grippo (Italia, 2023). A vincere il Premio del Pubblico è stato un film giapponese, "RIVER" di Junta Yamaguchi (2023). Infine il Premio Asteroide d'oro lo ha vinto Tim Webber. Stasera si è concluso il festival con la cerimonia di premiazione al Politeama Rossetti, una edizione questa 23/a che il direttore della rassegna, il direttore Alan Jones, ha definito "da record, per numero di film proiettati, partecipazione di pubblico e aumento delle vendite di biglietti". Sono state oltre 50 le anteprime cinematografiche mondiali, nazionali e internazionali; tre i concorsi alla presenza di registi, attori e autori da tutto il mondo. (ANSA).