Casarosa, regista candidato a Oscar, corre lo Sciacchetrail

GENOVA, 30 MAR - Dopo due anni di stop a causa del covid torna lo Sciacchetrail, la gara di ultratrail sui sentieri del Parco Cinque Terre. Sul nastro di partenza, il 2 aprile, insieme agli oltre 300 atleti da tutto il mondo ci sarà anche il regista del cartone Disney, candidato all'Oscar, Enrico Casarosa. I 304 corridori, sorteggiati tra le 795 richieste di partecipazione, affronteranno un tracciato di 47 chilometri per 2.600 metri di dislivello. Il percorso è una combinazione di salite e discese tecniche, mulattiere lastricate, scalinate in pietra, brevi tratti asfaltati attraversando i sentieri e la straordinaria ricchezza di ambienti naturali del Parco Nazionale Cinque Terre. La manifestazione - organizzata dall'ASD Cinque Terre in collaborazione con Cinque Terre Trekking, Consorzio Cinque Terre, Consorzio Manarola e Pro Loco Monterosso, il supporto e il patrocinio dell'Ente Parco e dei Comuni delle Cinque Terre, della Provincia della Spezia e di Regione Liguria - non è solo una competizione sportiva ma anche un volano per il turismo. Per tutto il fine settimana saranno proposte visite con guide ambientali ed escursionistiche alla scoperta della rete dei sentieri e stand enogastronomici. "La VI edizione di Sciacchetrail sarà speciale. Questa ripartenza porta con sé un potente messaggio di pace - dichiara Donatella Bianchi, presidente del Parco - siamo vicini al popolo Ucraino e agli atleti di quel Paese oggi martoriato dalla guerra che hanno rinunciato alla gara per restare a difendere la libertà".