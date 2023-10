Capri premierà le donne nel segno di Lina Wertmüller 27 dicembre evento d'apertura, presidente Francesca Lo Schiavo

(ANSA) - NAPOLI, 15 OTT - Nella giornata inaugurale del 28esimo 'Capri Hollywood the International Film Festival' il 27 dicembre rivivrà il mito di Lina Wertmüller: nasce un premio speciale alla memoria della prima donna in assoluto ad essere candidata all'Oscar come regista, nel 2019 insignita con la statuetta alla carriera e la Stella sulla Walk of Fame, e che nel 1995 fu tra le fondatrici, e per lunghi anni presidente, del festival ponte tra il cinema italiano e industria americana. Con l'iniziativa si vuole attribuire una sempre più forte connotazione femminile alla kermesse di fine anno che apre la stagione degli awards internazionali. Lo annuncia il presidente dell'Istituto Capri nel Mondo Toni Petruzzi, legato all'artista sin dal suo film d'esordio 'I Basilischi' di cui fu tra interpreti. "A tre anni dalla scomparsa (9 dicembre del 2021, ndr) dopo una lunga riflessione ed aver consultato sua figlia Maria Zulima Job, abbiamo ritenuto opportuno immaginare la creazione di un premio speciale nel nome di Lina Wertmüller da assegnare annualmente ad un'artista donna nell'ambito del Festival che tenemmo a battesimo proprio con Lina e con altri grandi maestri come Gillo Pontecorvo, nel lontano 1995". A presiedere una giuria tutta al femminile sarà la scenografa tre volte premio Oscar Francesca Lo Schiavo, nel board del premio anche Edwige Fenech (presidente di Capri Hollywood 2023), Lina Sastri, le produttrici Lady Monika Bacardi, Heidi Jo Markel, Darina Pavlova, Emma Radford, la costumista Daniela Ciancio, la casting director Teresa Razzauti, l'agente Lena Roklin e l'ex etoile Elettra Morini. "Un preciso messaggio per il cinema italiano - aggiunge Petruzzi - che purtroppo sembra aver dimenticata Lina troppo velocemente. Sarà anche un riconoscimento particolare per i giovani talenti e soprattutto per donne in prima linea nel rispetto dei diritti civili". Capri, Hollywood (27 dicembre- 2 gennaio) evento fondato e prodotto da Pascal Vicedomini è promosso con il sostegno del Ministero della Cultura (Dg Cinema e Audiovisivi) e della Regione Campania e il patrocinio dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (ANSA).