C'è ancora domani, Cortellesi Filmmaker europea 2023 Applausi a Capri, Gianani e Gangarossa produttori dell'anno

(ANSA) - NAPOLI, 28 DIC - La platea internazionale di Capri, Hollywood applaude entusiasta C'è ancora domani ed arriva da parte della 28/a edizione del festival il riconoscimento per Paola Cortellesi come 'Filmmaker europea 2023'. Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa sono i 'produttori dell'anno' per lo straordinario esordio alla regia del film più visto e con il maggior incasso del 2023. Nelle sale dal 26 ottobre, l'opera, che ha unito critica e pubblico mettendo al centro i diritti delle donne, è anche un omaggio ai capolavori del neorealismo. Con oltre 32 milioni di euro sta superando il fenomeno Barbie e vanta attualmente il quinto più alto incasso per un film italiano negli ultimi vent'anni, nono film con maggiore incasso in Italia in assoluto. Le case di produzione sono Wildside e Vision Distribution che lo ha anche distribuito. In molte regioni d'Italia, tra le quali la Campania con il progetto 'Essere umani', viene sostenuta la proiezione del film per studenti delle scuole medie e superiori per sensibilizzare i giovani sul tema della violenza di genere. Capri, Hollywood è realizzato con il sostegno del MiC (Dg Cinema) e della Regione Campania, special Partners Intesa Sanpaolo - Givova. (ANSA).

