C'è anche domani, Campiotti dirige il film su Ennio Doris Nel cast Massimo Ghini e Lucrezia Lante della Rovere

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Primo ciak il 25 settembre per il film biografico C'è anche domani, ispirato alla vita di Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum, con la regia di Giacomo Campiotti (Bianca come il latte, rossa come il sangue, Mai più come prima, Come due coccodrilli), prodotto da Movie Magic International. Le riprese dureranno sette settimane e termineranno a metà novembre. L'opera sarà girata a Milano e in Lombardia, a Portofino, in Veneto, regione del cuore e di nascita di Doris. Saranno coinvolti i luoghi più rappresentativi della storia del banchiere e imprenditore, morto nel 2021, che con la sua intraprendenza ha contribuito al cambiamento della finanza italiana realizzando il suo sogno: creare una banca di famiglia per la famiglia. Nel cast, tra i protagonisti, l'attore Massimo Ghini, che interpreterà Ennio Doris in età matura, affiancato dall'attrice Lucrezia Lante della Rovere, nelle vesti della moglie dell'imprenditore, Lina Tombolato. (ANSA).