Bollani e Gurtu protagonisti al No Borders Music festival

(ANSA) - TARVISIO, 03 MAR - Il compositore e pianista Stefano Bollani e il virtuoso percussionista internazionale Trilok Gurtu saranno tra i grandi ospiti del "No Borders Music Festival", festival musicale immerso nella natura al confine tra Italia, Austria e Slovenia. L'appuntamento è previsto per sabato 29 luglio alle 14. Bollani e Gurtu suoneranno insieme per la prima volta e lo faranno sull'altopiano del Montasio a Sella Nevea (Udine), uno dei luoghi portabandiera dell'attenzione al territorio grazie alla certificazione di turismo sostenibile secondo gli standard internazionali - GSTC. Gli altri protagonisti del Festival, già annunciati nelle scorse settimane, saranno Ben Harper, il 15 luglio, e Mika, il 23, entrambi di scena nell'altrettanto suggestiva cornice dei laghi di Fusine. Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione tra gli altri con Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG. (ANSA).