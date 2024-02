Bob Marley: One Love guida il botteghino Usa con 27,7 milioni Non decolla Madame Web, al secondo posto negli incassi cinema

(ANSA) - LOS ANGELES, 18 FEB - Get Up, Stand Up: la musica reggae porta un po' di vita al box office di Stati Uniti e Canada, dopo un fine settimana nero e altri assai modesti. "Bob Marley: One Love", che la Paramount ha portato nelle sale il giorno di San Valentino, è il film più visto del weekend, con un incasso di 27,7 milioni di dollari. Sono 51, se si comincia a contare da mercoledì e si includono le stime per domani, che è festivo negli USA. Un esordio di tutto rispetto per il biopic diretto da Reinaldo Marcus Green, che il 22 febbraio arriva in Italia grazie a Eagle Pictures. Il re del reggae si assesta su cifre analoghe a quelle dei film sulle leggende della musica: supera Rocketman della Paramount, che al debutto nell'estate precedente alla pandemia aveva staccato biglietti per 25,7 milioni di dollari, e non è lontano dai 31,2 milioni guadagnati nel primo fine settimana da Elvis della Warner Bros., nel 2022. Uno dei tanti figli dell'artista scomparso nel 1981, Ziggy Marley, è tra i produttori del film e si è detto soddisfatto dell'accoglienza nelle sale: "Come la musica di mio padre, questo film porta un messaggio di pace, amore e unità, che tocca il pubblico di tutto il mondo", ha scritto in un comunicato. Interpretato da Kingsley Ben-Adir e Lashana Lynch nei ruoli del protagonista e della moglie Rita, "Bob Marley: One Love" fa il suo dovere al box office anche se ha lasciato tiepidi critica e fan. Secondo classificato di questo fine settimana è Madame Web, il film della Sony sulle origini della supereroina dei fumetti Marvel, interpretata da Dakota Johnson. Un cast tutto al femminile composto anche da Sydney Sweeney, Isabela Merced e Celeste O'Connor e diretto dalla britannica S.J. Clarkson, che incassa 15,2 milioni di dollari in tre giorni (25,8 milioni da San Valentino a domani). Cifre a dir poco deludenti per un film costato 80 milioni. La spy story Argylle - La super spia resta sul podio dei più visti a tre settimane dal debutto sul grande schermo. Il thriller d'azione firmato dal britannico Matthew Vaughn, costato 200 milioni di dollari a Apple, racimola altri 4,7 milioni (37 milioni dal debutto il 3 febbraio). (ANSA).

YMI-MA