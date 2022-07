Balletto dell'Opera di Nizza debutta al Lirico di Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 08 LUG - Quattro serate con la grande danza: arriva per la prima volta a Cagliari il Balletto dell'Opera di Nizza. Dal 13 al 16 luglio, con la direzione artistica di Éric Vu-An e l'orchestra del Teatro Lirico guidata da Tommaso Ussardi, i ballerini saranno impegnati nell'esecuzione di "Entrez dans la danse". Assoli, passi a due, a tre, per ammaliare il pubblico con suggestive coreografie. Sul podio il direttore veneziano, giovane compositore e direttore che ritorna a Cagliari dopo il successo della scorsa estate con "Fuego" di Antonio Gades. Col gala del Ballet Nice Méditerranée prosegue l'attività estiva del Lirico, un cartellone tra opera, concerti e danza nel Teatro del capoluogo sardo e nelle altre abituali sedi di spettacolo diffuse in diversi centri della Sardegna. Il direttore artistico e coreografo, Éric Vu-An, dopo aver lavorato con i più grandi artisti e nei teatri più importanti, Opéra di Parigi in primis, ridà un nuovo smalto alla compagnia nata nel 1947, rinomata per la qualità dei suoi ballerini che eccellono nell'interpretazione del grande repertorio. In programma una serie di affascinanti coreografie firmate da Éric Vu-An: Sylvia, suite, musica di Léo Delibes; Raymonda, adage du grand pas classique, musica di Aleksandr Glazunov; La Belle au bois dormant, adage à la rose, musica di Čajkovskij; Coppélia, musica di Léo Delibes; Eden, musica di Gluck; Don Quichotte, extrait du mariage (III atto), musica di Ludwig Minkus; Le Ballet de Faust, musica di Charles Gounod. Saranno poi proposte le coreografie di Julien Guérin, Démons et Merveilles, trio final, musica di Ernest Bloch e di Luciano Cannito, Viva Verdi, pas de deux de la perruque, musica di Verdi. (ANSA).