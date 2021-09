Artisti e promoter, siamo allo stremo, ora capienza al 100%

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Grande agitazione nel mondo dello spettacolo sulle varie ipotesi di capienza dei teatri, dei cinema, degli spazi deputati alla musica dal vivo. Le società che organizzano concerti, riunite in Assomusica e non, hanno sottoposto al presidente del Consiglio Mario Draghi e ai ministri competenti, nel corso di un evento a San Siro, una proposta che prevede capienza al 100% senza distanziamento con Green pass e mascherina obbligatoria e controllo della temperatura corporea per gli show al chiuso e una data certa per la ripartenza con un piano condiviso da formalizzarsi entro il 31 ottobre. "Chiediamo al Governo uno sguardo verso l'estero, Austria, Slovenia, altri Paesi, alcuni hanno già riaperto da giugno, altri come la Svezia hanno dato una data: il 29 settembre" dicono invece i promoter per bocca di Roberto De Luca, responsabile della società che promuove concerti Live Nation. Parte dalla Società Italiana degli Autori ed Editori una petizione che raccoglie le tante voci degli artisti della cultura, dello spettacolo e della politica che sollecitano il Governo ad aumentare la capienza. "Abbiamo sempre rispettato le regole e le leggi e anteposto la salute dei cittadini a tutto il resto. Ora però siamo veramente allo stremo", dice il presidente Siae Giulio Rapetti Mogol che di "ripartire in sicurezza ma di ripartire realmente". In serata è intervenuto anche il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. "I tempi - dice - sono maturi per un aumento della capienza agli eventi. Ma dovrà essere fatto in modo graduale e specifico. La prossima settimana ci sarà un'altra riunione del Cts". Sileri aggiunge: "Non è prematuro aumentare i posti nei cinema, riaprire gli stadi, fare dei concerti. E' chiaro che deve essere fatto con gradualità perché il cinema è una cosa, il teatro è un'altra cosa e il concerto è un'altra cosa ancora. E sul concerto, dove maggiore può essere il rischio, servono ovviamente delle garanzie maggiori". (ANSA).