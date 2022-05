Arriva la strega Irene Grandi nell'opera di Copeland

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Illusioni, streghe, persecuzioni, diavolerie, tra crisi economiche e sociali, una brutta pestilenza, eresie e nuove credenze. Ci sono gli incubi e le scintille di un tempo lontano, che invece racconta il presente, nella visionaria creazione di un musicista ai vertici del rock mondiale, il fondatore dei Police, Stewart Copeland, che ha presentato a Milano 'The Witches Seed', ovvero il seme delle streghe. "Tantissimi anni fa sognavo di essere un musicista vero e sognavo di essere qui in Italia ora sto vivendo il mio sogno - ha detto - Questa è una cosa del tutto diversa, rock ma anche altro". Spettacolare e immersiva, l'opera debutta in prima mondiale il 22 e 23 luglio a Tones Teatro Natura di Oira Crevoladossola, in Piemonte (provincia di Verbano-Cusio-Ossola), con il contributo di altre due grandi artiste, Chrissie Hynde dei Pretenders, che ha scritto i brani e, nel ruolo di protagonista, Irene Grandi, voce tra le più amate del pop-rock italiano, con oltre 25 anni di carriera alle spalle. "È una storia che parla di donne, della loro voglio di combattere, anzi non di combattere ma di rispondere alle offese - ha detto la cantante italiana - La voglia di non prendere solo la parte delle vittime, ma di difendere la propria dignità". Spettacolare è anche il luogo che ospiterà l'opera, il Tones Teatro Natura, ai piedi delle Alpi, uno spazio realizzato in un'ex cava di granito e sviluppato secondo principi di modularità, trasparenza e flessibilità, all'insegna della sostenibilità e di un diverso rapporto con il paesaggio naturale. La produzione di 'The Witches Seed' è della Fondazione Tones on the Stones che per 15 anni ha realizzato l'omonimo festival in Val d'Ossola, dedicato all'opera contemporanea a carattere immersivo e alle sperimentazioni elettroniche. (ANSA).