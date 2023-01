L'orchestra di Kharkiv nel Veronese: «Alcuni di noi sono al fronte, altri fuggiti. Suoniamo per la pace»

Da quando, il 24 febbraio, la loro città è stata sottoposta agli attacchi russi, non avevano più potuto suonare assieme. Alcuni di loro hanno preso le armi e sono andati a combattere, altri si sono dovuti occupare della salvezza delle proprie famiglie e molti sono scappati all’estero, per cercare salvezza.

Solo adesso una parte dei musicisti della Filarmonica nazionale di Kharkiv, Ucraina, che prima del bombardamento del teatro e della diaspora degli artisti aveva la propria sede in una delle città ucraine martiri della guerra, è riuscita a riunirsi.

Questo gruppo di musicisti - si tratta di 50 elementi - ha ricostituito l’orchestra che era il vanto della Filarmonica e ha dato il via alla sua prima tournée in tempo di guerra, in Italia.

In concerto a San Martino Buon Albergo

Il 26 dicembre l’orchestra ha suonato a Crotone, quindi ha risalito la penisola e tra i concerti ha offerto un’esibizione - evento davanti a migliaia di persone in piazza San Lorenzo a Firenze l’ultimo dell’anno. Questa sera, giovedì 5 gennaio, arriverà a San Martino Buon Albergo. Alle 20.45, infatti, suonerà nella chiesa parrocchiale dedicata a San Martino Vescovo, nel concerto di buon anno organizzato dall’amministrazione comunale. Un momento di augurio tradizionale nel quale saranno raccolti fondi a favore della Caritas.

L’appuntamento questa volta avrà una valenza decisamente speciale, visto che i suoi protagonisti suoneranno per ribadire la richiesta di pace per il proprio Paese. Non sono solo il fatto che ad esibirsi saranno dei musicisti importanti, che fanno parte di una realtà che quest’anno ha raggiunto novant’anni di attività e ha svolto tour in Europa, America ed Asia, oppure il programma formato da musiche di Strauss padre e figlio, Verdi, Bizet, Brahms ed Offenbach gli argomenti che fanno del concerto di questa sera un appuntamento speciale.

La difficile ricostruzione

L’orchestra della filarmonica nazionale di Kharkiv, in effetti, il concerto di Buon anno a San Martino l’aveva suonato anche lo scorso anno. Il suo ritorno però avviene in un mondo che in pochi mesi è cambiato e con una formazione che si è a sua volta dovuta trasformare. «Dopo il 24 febbraio l’attività della filarmonica si è fermata», spiega una dei musicisti che fa da portavoce dell’orchestra, Aliona Bylik. «Alcuni musicisti sono stati chiamati a combattere, ancora adesso il primo fagotto e il primo corno ed alcuni coristi, oltre ad alcuni tecnici, sono al fronte, e molti altri, dopo aver tentato di portare avanti la propria attività nelle città meno colpite dalla guerra dell’ Ucraina, hanno deciso di trasferirsi in Polonia, Lituania e Germania», conclude. Per ricostituire un gruppo in grado di sostenere un tour è stato quindi necessario compiere un difficile passa parola.

E se l’anno scorso l’orchestra aveva fatto in Italia più di 30 date, ora si limiterà a 13 in tutto. Dopo San Martino Buon Albergo, si esibirà a Castelfranco Veneto, quindi gli orchestrali si trasferiranno in Spagna, dove è in programma un mese di concerti. Giusto per dare il senso di quanto questo riavvio dell’attività sia particolare, a San Martino e a Castelfranco l’orchestra non sarà guidata dal suo direttore Yuri Yanko, che è dovuto rientrare precipitosamente in Ucraina, ma dal noto direttore attivo in Veneto Maffeo Scarpis..